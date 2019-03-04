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04.03.19 08:59

"Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

По украинским меркам зарплата у Андрея Коболева большая.

"Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Не могу комментировать. Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило – не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам зарплата большая, это правда", – сказал Коболев.

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Он отметил, что не заполняет электронную декларацию, поскольку не попадает под действие соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой. А сколько точно – можно считать", – добавил он. 

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