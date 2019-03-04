Ликвидированный УГКЦ приход во Львове перешел в ПЦУ

Об этом рассказал Zaxid.net декан заочного факультета Украинской академии книгопечатания, который управляет организацией прихожан, Игорь Барановский, передает Цензор.НЕТ.

В этой церкви последние 17 лет проводили службы и греко-католики, и римо-католики, но в 2018 году между прихожанами возник конфликт, и в ноябре митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возняк отозвал из храма своего единственного священника. Прихожане из числа греко-католиков забрали ключи от церкви и перестали пускать туда римо-католиков. Службы в храме начали проводить без священника под аудиозапись литургии, а доминиканцам пришлось молиться в помещении курии РКЦ, которая расположена рядом.

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В конце февраля 2019 года УГКЦ ликвидировала приход храма Сретения Господнего, заявив, что "богослужения там проводят некатолические священники".