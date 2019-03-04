В ПЦУ опровергли переход в свое подчинение ликвидированной парафии УГКЦ (обновлено)

Православная церковь Украины не принимала решения о приеме ликвидированного УГКЦ прихода церкви Сретения Господня во Львове. Вопрос перехода ликвидированной прихода церкви Сретения Господня обсуждался на заседании синода Украинской православной церкви 4 марта. Об этом ZAXID.NET сообщил руководитель информационного правления архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Евстратия Зори, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход Сретения Господня в православную церковь.

"Наша церковь находится во взаимодействии с УГКЦ и РКЦ. Мне известно, что митрополит Епифаний лично заверил, что в эту ситуацию наша церковь вмешиваться не будет. То есть, несмотря на выявленное желание членов общины, которое для нас стало неожиданностью, учитывая все сопутствующие обстоятельства, в Православную церковь Украины эта община не может быть принята", – отметил Евстратий Зоря.

Ранее о переходе прихода в ПЦУ рассказал декан заочного факультета Украинской академии книгопечатания, который управляет организацией прихожан Игорь Барановский.

В храме Сретения Господнего последние 17 лет проводили службы и греко-католики, и римо-католики, но в 2018 году между прихожанами возник конфликт, и в ноябре митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возняк отозвал из храма своего единственного священника. Прихожане из числа греко-католиков забрали ключи от церкви и перестали пускать туда римо-католиков. Службы в храме начали проводить без священника под аудиозапись литургии, а доминиканцам пришлось молиться в помещении курии РКЦ, которая расположена рядом.

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В конце февраля 2019 года УГКЦ ликвидировала приход храма Сретения Господнего, заявив, что "богослужения там проводят некатолические священники".