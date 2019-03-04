В течение прошедшей недели на пожарах погибли 53 человека, на водных объектах - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В течение недели возникла 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 10 человек и пострадал 1 человек.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 313 чрезвычайных событий. В результате принятых мер сотрудниками ГСЧС спасены 66 человек.

"Ликвидированы 2 тыс. 109 пожаров, спасены на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 528 зданий и 46 ед. техники. На пожарах погибли 53 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 189 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 134 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 753 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

"В течение недели на водных объектах погибли 10 человек", - добавили в пресс-службе ГСЧС.