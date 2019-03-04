Никакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев

Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он подчеркнул, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.

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"Снижение цены на газ, по моему мнению, [и после парламентских выборов] будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", – сказал Коболев.



По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по собственному усмотрению.

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