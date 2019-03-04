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04.03.19 10:30

Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве

Полиция воспрепятствовала проведению в одном из ресторанов Киева "сходки" криминальных авторитетов, возглавляемых вором в законе по прозвищу Сфан.

Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады криминальные авторитеты собрались для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины.

По информации полиции, возглавлял "сходку" уроженец Грузии, вор в законе Лаша Джачвлиани (Сфан), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

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Установлено, что Сфан до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

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