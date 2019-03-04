Синоптики предупреждают о штормовом ветре в Украине

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 марта по Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Кроме южной части, дождь, в восточных областях и на севере Левобережья местами с мокрым снегом.

По Киеву и области в понедельник прогнозируется дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

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Синоптик Наталья Диденко также отметила в Facebook, что сегодня будут штормовые порывы ветра.

"Такой ветер - один из самых характерных признаков ранней весны, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы", - написала она.

Синоптик посоветовала не терять бдительность, не стоять под домами или старыми деревьями и внимательно парковать автомобиль, лучше подальше от больших рекламных щитов.