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04.03.19 11:16

Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"

Террорист Игорь Гиркин считает, что переход на украинскую сторону Светланы Дрюк - главной героини российского пропагандистского фильма "Ополченочка" - не является чем-то незаурядным.

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Об этом он написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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"Огорчаться особо не стоит - ничего страшного в единичном предательстве нет. Но повесить данное существо за измену - при случае будет совершенно необходимо. Не из мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", - считает Гиркин.

При этом он убежден, что данный случай говорит о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".

Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об измене Ополченочки 01

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Также следует отметить, что Гиркин подтвердил в комментариях к своему посту факт уничтожения в результате действий украинских партизан восьми российских танков Т-72.

Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об измене Ополченочки 02

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