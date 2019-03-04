После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", а ныне замглавы штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Егор Фирсов.

"Несколько дней назад довелось пересечься в эфире телеканала ZIK с "журналистом" по имени Роман Реведжук. Человек явно работает на администрацию президента, открыто озвучивал все темники БПП, но таким сейчас никого не удивить. Интереснее другое. Уже после эфира я навёл кое-какие справки и узнал, что это за человек. И внезапно выяснилось, что весь из себя патриотичный сторонник Порошенко в 2014 году оказывается ездил в Донецк и работал пропагандистом боевиков "ДНР". А самое смешное - в интервью российским СМИ ругал майдан и президента-олигарха", - написал он.

Фирсов напомнил об интервью Реведжука, которое он дал в июле 2014 г. ИТАР-ТАСС, отметив, что в это время в Украине уже вовсю шли бои, гибли украинские солдаты, а "порохобот Роман Реведжук становится первым украинским журналистом, который получает аккредитацию у "ДНР". То есть, у российских террористов": "Реведжук рассказывает, что от Майдана в стране стало только хуже, коррупция усилилась, а к власти пришёл олигарх (т.е. Порошенко, которого он сегодня облизывает). А ещё рассказывает, что Донбасс - "это не Украина, а что-то отдельное". И хвастается своей "первой победой" - с ним пообещал встретиться Пушилин".

"Видимо, со временем Реведжук перестал быть нужен своим русским хозяевам и ему перестали платить. Но не беда. Тут подвернулась добрая АП, которая охотно подбирает такую гнусь - бывших регионалов, антимайдановцев, сепаратистов. Недавно только в Фейсбуке обсуждали фото Ирины Геращенко с донецким сепаратистом Данилом Чикиным. И вот новый позор.

Честно признаться, прочитав это интервью Реведжука, я расстроился. Ничего себе ситуация. Я, проукраинский дончанин, выходил в Донецке на майдан, участвовал в автомайдане, рисковал. В итоге потерял все своё имущество и был вынужден уехать из города из-за того, что не предал Украину и не отступил от принципов. Называл террористов - террористами, оккупантов - оккупантами. И вот президент моей страны нанимает откровенного предателя, лебезившего перед боевиками, чтобы поливать меня грязью в эфире украинского телеканала. Оказывается, в государстве Порошенко такие как я - враги, а такие, как Реведжук - патриоты. Не думал, что доживу до такого.

Впрочем, если к Порошенко у меня вопросов уже давно нет, то к украинским журналистам я хочу обратиться. Ребят, вам самим не стыдно приглашать это продажное ничтожество на свои телеканалы? Я могу понять все, но есть же какой-то порог брезгливости, ниже которого опускаться нельзя", - написал Фирсов.

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В свою очередь, журналист Роман Реведжук на своей странице в Facebook выразил свою точку зрения на данную ситуацию.

"Я понял, что чем больше ты становишься неудобным, ставишь на место популистов, не позволяешь врать в эфирах, затуманивать людям головы ерундой, тем больше на тебя льют дерьмо. Особенно это происходит тогда, когда называешь вещи своими именами. Отстаиваешь Украину и ее государственность и называешь врага - врагом!

Особенно интересно наблюдать, как льют грязь слуги олигарха, который ослабил экономику страны более чем 5 млрд, а сегодня через свой медиаресурс пытается сделать политическую погоду в стране, чтобы уничтожить государственность. Очередная атака за мою правду от прислужников олигарха с канала 1 + 1, а также штабных тошнотиков непроходимого палковника таких, как Фирсов. Их аргументы - это опираться на российские СМИ. Да, я был в Донецке, да, я был аккредитован, но такие условия работы журналиста. Оправданной ли была моя поездка? В целом, да. Потому что тогда, когда никто не понимал до конца, как действовать, я поехал туда, чтобы разбираться в ситуации. Мне удалось. Я понял, что Донецк захватили террористы-сепаратисты, которые держат в заложниках большинство его жителей. Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс", - написал он.

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Реведжук сообщил, что по возвращению с Донбасса в 2014 году передал всю собранную им информацию работникам СБУ, однако она не была внесена в материалы дела: "Когда я вернулся, проанализировав, начал ретранслировать публично эту правду. Напомню, это был июль 2014-му. Тогда по возвращении, я встретился по их инициативе с работниками СБУ Игорем Петруней и Курганевичем, которым передал массу информации полученной мной там. Но, как впоследствии оказалось, подполковник Петруня, не внес переданную мной информацию в материалы дела, а подал ее, как свое достижение. За что получил новую звездочку на погоны и стал полковником. Но, к сожалению об этом я узнал, когда мне начали угрожать всякого рода Жорновы и другие придурки. Перед тем как написать заявление в полицию, я потребовал от Петруни подтверждение, что я передавал информацию в управление СБУ. Но он сказал "понимаешь ли Рома ..." - потому друзья доверяйте, но проверяйте. К сожалению, я был тогда еще романтиком-идеалистом. Не мог тогда поверить, что одни могут защищать нашу землю в тапочках и без бронежилета, а другие в послереволюционном Киеве зарабатывать себе баллы. Тогда главой СБУ был Валентин Наливайченко, который в итоге на ни на одно мое обращение не отреагировал. Почему-то убежден, он сейчас отморозится и скажет, что ему не известно, а также, что он меня не знает и не слышал вообще. Но это будет не правдой. Потому что его заместитель Виктор Ягун знал все. Мы неоднократно встречались. Но он сегодня бегает по сообщениям и комментариям, где кто-то против меня что-то пишет и ставит лайки. Вам господин Виктор, лучше бы тогда было не с Коцабой дружбу водить, а реагировать соответстветствуююще на мои обращения. Так может бы хоть толк был. Или хотя не ходить сегодня по комментариям и тыкать лайки. Но это знаете друзья как говорится, все со временем можно увидеть, кто есть кто, кто кем был и кто на кого работал".

"Если вы уважаемые украинцы думали, что последний выпуск "Право на власть" это - дно, вы ошибались. Сегодня они показали, что дно для них еще не измерено и они переплюнут киселевщину и скабеевщину. Остается им пойти на красную площадь, стать перед мавзолеем и получить медаль. А нам всем остается и дальше бороться против олигархического влияния на государственные ресурсы и отрываться от Московии дальше укрепляя отношения с глобальными экономиками. Такими как Китай и США, двигаясь в демократическом направлении в ЕС и НАТО", - резюмировал он.

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Отметим, что бывший заместитель экс-главы СБУ Валентина Наливайченко Виктор Ягун отреагировал на пост Реведжука довольно странным сообщением, в котором другие ползователи соцсети увидели угрозу журналисту.