ЕС продлил на год санкции против Януковича и его 11 соратников: одного из списка исключили

Соответствующее решение принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС во вторник, где и будет указано фамилия того, в отношении кого ЕС принял решение санкции не продлевать. Ранее СМИ сообщали, что из существующего списка может быть исключен бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспорил решение ЕС в суде.

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Как сообщалось, срок действия санкций для лиц из так называемого украинского списка истекает 6 марта. Санкции были введены в марте 2014 года в отношении 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств. ЕС продлевает срок действий этих санкций на год. В последний раз ограничительные меры были продлены в марте 2017 года. В соответствии с Официальным журналом ЕС, в последнем списке находилось 13 человек, так как некоторые были исключены по различным причинам, как-то из-за смерти, в связи с обжалованием решения Совета ЕС в Суде ЕС.