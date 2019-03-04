Украина выплатила $444,4 млн по реструктуризированным евробондам, - Минфин

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минфина общая сумма выплаты составила $444,4 млн.

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Как сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр). Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, пятого – $444,4 млн, шестого $444 млн.

Напомним, 12 ноября 2015 года Украина завершила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млрд. Договоренность предусматривает списание около $3 млрд и отсрочку на выплату $8,5 млрд основной суммы долговых обязательств на четыре года. Держатели облигаций получили новые бумаги на общую сумму $11,95 млрд с доходностью 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 года. Кроме этого, по условиям обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов на $2,92 млрд.

Это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики. Если ВВП Украины к 2020 году достигнет 125,4 млрд долларов США (в 2014 году ВВП Украины составил 1 567 млрд гривен, или 100 млрд долларов по тогдашнему курсу), а затем начнет расти быстрыми темпами, то первые пять лет кредиторы смогут получать максимум по 1% ВВП по этим бумагам (это уже больше 1,254 млрд долларов США каждый год), а еще 15 лет после этого - по 40% от прироста ВВП свыше 4%.

Переговоры о реструктуризации 14-го выпуска евробондов зашли в тупик. Его держатель - Россия.