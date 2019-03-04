Украинцы завоевали 5 медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает Цензор.НЕТ.

Андрей Проценко в прыжках в высоту занял 2 место, показав результат 2 метра 26 сантиметров. Серебряная медаль с результатом 1 метр 99 сантиметров также на счету Юлии Левченко.

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Марина Бех-Романчук стала третьей в прыжках в длину. Ее результат - 6 метров 84 сантиметра. Ольга Саладуха выиграла бронзовую медаль в тройном прыжке (14 метров 47 сантиметров). Еще одна бронза у Ольги Ляховой в беге на 800 метров: украинка показала время 2:03,24.

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