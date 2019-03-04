В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомич", - опрос "Рейтинга"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 21,5% тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают - 18,7%, БПП "Солидарность" - 14,2%, "Оппозиционную платформу" - 10,5%, "Гражданскую позицию" - 6,2%, "Самопомич" - 5,5%. Около 4% поддерживают "Радикальную партию" и "Свободу", около 3% - партию "Наши", около 2% - "Оппозиционный блок" и УКРОП.

Отмечается, что В.Зеленский и П.Порошенко имеют значительно лучшую электоральную поддержку, чем "Слуга народа" и БПП. Аналогично у А.Гриценко и О. Ляшко. В отличие от Ю.Тимошенко и А.Садового, чьи персональные рейтинги хуже, чем показатели "Батькивщины" и "Самопомочи".

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019.