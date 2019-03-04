Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Как вы знаете, на прошлой неделе журналистское расследование о возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок вызвало большой резонанс. Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу, поэтому и должен создать для этого все необходимые условия. Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - написал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Президент конечно, не суд, и мое заявление не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи. Оборона, армия, защита страны для меня - превыше всего! Пока армия защищает страну, считаю своим долгом защитить армию от коррупционеров-казнокрадов. Но так же и от политиканов, которые на основе отдельных реальных недостатков, или вообще фейков, пытаются очернить и извратить все сдвиги в укреплении обороноспособности страны. Особенно цинично выглядит позиция тех кандидатов в президенты, которые, будучи ранее на руководящих должностях в правительстве и Минобороны, подписывали преступные постановления, продавали оружие и технику, демонтировали военные городки и разбазаривали земли, бездумно сокращали личный состав", - добавил Порошенко.

"История всех и все расставит по местам. А пока все мы нуждаемся в объективном расследовании, которое бы вызвало доверие. Призываю все правоохранительные органы к максимальной открытости. Информируйте общество настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию", - резюмировал президент.







Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО