САП закрыла дело о взятке Кучме и Пинчуку от Коломойского за право контроля над "Укрнафтой"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші".

Как сообщили в ГПУ в ответ на запрос издания "Наші гроші", постановление о закрытии уголовного производства №42015000000000425 было вынесено 02.08.2018 г. прокурором САП, который осуществлял процессуальное руководство в этом деле.

Прокурор закрыл дело, установив отсутствие состава уголовного преступления в деянии.

Напомним, 04.03.2015 состоялось заседание Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, на котором Игорь Коломойский заявил, что с 2003 года ежемесячно предоставлял $ 5 млн (всего $110 млн) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы через его зятя Виктора Пинчука за право управлять компанией "Укрнафта".

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Издание приводит отрывок из заседания комиссии:

Сергей Лещенко: То есть, вы признаете, что за управление "Укрнафтой" давали 5 млн долларов в месяц?

Игорь Коломойский: Да.

Сергей Лещенко: Кому именно, на какие счета?

Игорь Коломойский: Все предоставлено в английский суд, можем предоставить все сюда. Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы.

11.03.2015 комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту. При этом глава парламентской комиссии Борис Филатов заявлял, что "свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку и переданы в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру".

18.03.2015 расследование было начато.

По данным госреестра судебных решений, адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых - копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля на ОАО "Укрнафта" от 25.01.2003, согласно которой неперсонифицированные лица договорились об осуществлении контроля над "Укрнафтой", В том числе: обеспечение назначения на должность председателя правления новое лицо; к 01.05.2003 г. избрания на общем собрании акционеров новых членов Наблюдательного совета ОАО "Укрнафта" и др.

Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003 г. был избран новый председатель правления "Укрнафты" - Игорь Палица, который в период до апреля 2003 г. осуществил смену правления и назначил новых заместителей председателя правления и главного бухгалтера общества.

Кроме того, установлено, что 21 марта 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Укрнафта" был избран новый Наблюдательный совет и его председатель. Членами Наблюдательного совета избраны: Николай Швец (председатель Днепропетровской ОГА), Анатолий Балюк (советник Президента Украины), Вадим Копылов (заместитель председателя ГНА Украины), Михаил Кальченко (директор департамента по вопросам нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго), Светлана Ледомская (заместитель председателя ФГИУ ), Александр Горбунов (руководитель аппарата министра по вопросам экономики и евроинтеграции), а также четверо представителей "Приватбанка" - Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Михаил Киперман и Тимур Новиков. Председателем Наблюдательного совета общества избран Юрий Бойко (будущий министр топлива при президенте Януковиче).

То есть, в Наблюдательный совет общества был включен сам Коломойский и четыре человека из его окружения. Председателем правления "Укрнафты" тоже стал приближенный к нему человек. Это подтверждает реальный характер сделок, заключенных с неперсонифицированными лицами 25.01.2003 г. и 20.03.2003 г.