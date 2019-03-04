20-летний украинский воин погиб на Донбассе сегодня утром, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства, полковник Максим Праута.

"На луганском направлении противник около 8:30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку от Зайцево. На донецком направлении оккупанты в период с 6 утра до 9:45 осуществили 4 обстрела.

Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часов вел огонь из артиллерии 122-мм калибра, вооружения танка, 120-мм миномета, а также противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного наши защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-мм калибра, также выпущенных противником со стороны Ужовка. 12 артиллерийских снарядов калибром 122 мм разорвались в районе Широкино", - сообщил он.

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Кроме того, по словам Прауты, зафиксирована активность российско-оккупационных войск возле населенного пункта Пески, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-мм калибра и крупнокалиберного пулемета.

"К большому сожалению, по состоянию на сейчас имеем потери в рядах Объединенных сил. В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего Героя. Светлая память!", - сказал спикер Минобороны.