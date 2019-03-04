Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко

По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, это позволит власти фальсифицировать голосование, сообщает сайт партии, передает Цензор.НЕТ.
"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - заявила Тимошенко.
Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно.
"Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"