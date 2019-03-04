Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.03.19 13:28

Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко

Центральная избирательная комиссия Украины заказала печать 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов.

Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко

По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, это позволит власти фальсифицировать голосование, сообщает сайт партии, передает Цензор.НЕТ.

"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомич", - опрос "Рейтинга"

"Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100