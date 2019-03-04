Солист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Sun.
О смерти артиста стало известно утром в понедельник, 4 марта. Его тело обнаружили в доме в Эссексе.
От чего именно скончался британский музыкант, пока неизвестно, однако, как сообщает издание The Sun, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта. Известно, что после обнаружения тела на место инцидента были вызваны медики, который сообщили о потерявшем сознание человек, но они уже ничем не могли помочь вокалисту.
Позже на официальной странице группы в Истаграме основатель The Prodigy Лиам Хоулетт сообщил, что Кит Флинт покончил с собой.
"Я не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой в этот уикенд", - говорится в сообщении в социальной сети.
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The news is true , I can’t believe I’m saying this but our brother Keith took his own life over the weekend , I’m shell shocked , fuckin angry , confused and heart broken ..... r.i.p brother Liam #theprodigy
Публикация от The Prodigy official (@theprodigyofficial)
Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990-м он создал группу The Prodigy, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а позднее стал вокалистом.
Группа The Prodigy должна была выступить в Киеве на фестивале UPark в июле.