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04.03.19 13:57

Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате

Металлургия занимает важное место в экономике Украины, отметил президент Петр Порошенко во время запуска новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на Мариупольском меткомбинате им. Ильича 1 марта 2019 года.

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Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на  Uaprom.

"Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность поблагодарить металлургов, мариупольцев  - каждого из вас за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна", - отметил Порошенко на церемонии запуска.

"Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии. Вместе вернем захваченные территории и восстановим промышленные предприятия. Вместе поднимем уровень жизни в наших городах. И вернем то, о чем мечтает каждый — мир", - добавил он.

Как сообщалось, группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.

ММКИ 1 марта 2019 г. запустил новый комплекс МНЛЗ №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.США. Работа МНЛЗ позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.

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