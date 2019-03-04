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04.03.19 14:46

Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу

Интернет сайт Ukrainianpeopleleaks.com, который считал количество уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки в миллион и сломался. Через некоторое время сайт полноценно возобновил свою работу.

Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу

Как сообщалось раньше, сайт вел подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, количество украинцев, решивших покинуть Родину в поисках денег, достигло шестизначного значения.

Несколько дней ранее счетчик на сайте показывал цифру, близкую к миллиону, пишет Обозреватель.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.

Как сообщалось ранее, трудовая миграция в Украине имеет массовый характер. Основные страны, куда уезжают украинцы - Польша, Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.

"Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда - трудовая миграция", - сообщается на сайте.

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