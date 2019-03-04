65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.

По данным соцгруппы, две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, в то же время каждый пятый считает, что - в правильном (с начала года последний показатель вырос с 14 до 21%).

Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение.

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Отмечается, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).

При этом, динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны: "12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений".

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019