С начала предвыборной кампании полиция открыла 117 уголовных производств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Всего с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 2347 сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них в Киеве (280), Днепропетровской области (234) и Донецкой (147). Наибольшее количество заявлений касались незаконной агитации (1420), подкупа избирателей (257), хулиганства (81) и повреждения имущества (54). За прошедшие сутки таких обращений поступило 40.

Кроме того, правоохранители составили 477 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере. Из них подавляющее большинство (369) по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

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Напомним, ранее председатель Нацполиции Сергей Князев отмечал, что прямая обязанность полиции - обеспечение честных выборов в условиях полной аполитичности.