Суд признал незаконным принятое в 2016 году постановление Кабмина с ценами на газ для населения

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

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В суде поясняют, что срок рассмотрения дела по иску Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" затянулся в связи с изменением состава коллегии судей, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначение по делу судебных экспертиз и общую нагрузку на судей по рассмотрению административных дел.

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