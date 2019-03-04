Адвокаты украинских моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, - Полозов

Об этом сообщил в Facebook руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению", - написал он.

Полозов сообщил, что моряки получают передачи в соответствии с их потребностями.

Он также отметил, что ранее военные моряки заявили и следствию, и на судах, что они находятся под защитой Конвенции и являются военнопленными.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.

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