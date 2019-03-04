РФ вслед за США вышла из договора о ракетах

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", – гласит текст указа.

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Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.