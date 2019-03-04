Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.03.19 17:00

Курсанты из РФ сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе, - разведка

Курсанты одного из российских высших военных учебных заведений прошли в районе ООС "практические занятия" по стрельбе и сдали зачет.

россия,рф,стрельбы,курсант

Информацию об этом получило Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбы курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель

По данным разведки, российское оккупационное командование специально провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, выполняя заказы российских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений.

Кроме того, российские военные специалисты проводили испытание нового образца БпЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.

Также на Цензор.НЕТ: Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ". ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100