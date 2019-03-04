Тимошенко о судьбе Авакова в случае ее победы: Если глава МВД сможет восстать против подкупа и фальсификаций, это будет прекрасным знаком

Об этом сообщает "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что когда президент придет, будет у президента очень мало депутатов в парламенте. Если мы победим, там 20 человек всего будет, 20 депутатов. И поэтому наша задача - не сразу перетасовывать кадры, наша задача - немедленно принять новую Конституцию через всеукраинский референдум ... И поэтому я думаю, первое, что нужно делать - это не "девочек менять", а систему", - отметила Тимошенко, отвечая на вопрос журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

Она добавила, что считает, что министр внутренних дел должен стать "всеобъемлющим контроллером честности будущих выборов".

"Я считаю, что если министр внутренних дел сможет восстать против подкупа и фальсификаций, которые организует президент, для страны это будет прекрасным знаком того, что первый раз министр внутренних дел не является сообщником каждого следующего президента в фальсификации выборов и подкупе людей. Мне очень хотелось бы, чтобы министр внутренних дел все-таки занял позицию над выборами, и как всеобъемлющий контролер их честности", - сказала Тимошенко.

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что у него нет "политических союзов" ни с одним из кандидатов.

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