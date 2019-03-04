НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"4 марта 2019 детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 млн долларов США. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - заявили в НАБУ.

Отметим, ранее "Спецтехноэкспорт" возглавлял Павел Барбул. После того, как его уволили в 2014 году, врио директора компании был назначен заместитель директора Владислав Бельбас.

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Спецтехноэкспорт - госкомпания, основным видом деятельности которой являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Была создана правительством в июле 1998 года как дочернее предприятие Укрспецэкспорта, а после создания в 2010-м Укроборонпрома включена в состав госконцерна.

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