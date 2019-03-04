Новое газовое законодательство ЕС применят к "Северному потоку-2", - представитель директората ЕК Ристори

Об этом сообщил представитель генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Директива вступит в силу быстро, в любом случае, до запуска "Северного потока-2". То есть, эта директива будет применяться к этому проекту", - сообщил Ристори во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС по вопросам энергетики.

По его словам, большинство стран ЕС настаивают на том, чтобы изменения газового законодательства вступили в силу сразу после утверждения, чтобы правительства этих стран смогли внести соответствующие изменения в собственные законы.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.