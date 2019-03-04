Порошенко уволил своего внештатного советника Уманского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Освободить Уманского Игоря Ивановича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №50/2019.

Напомним, 1 марта сообщалось, что бывший и.о. министра финансов, советник президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение из-за того, что не согласен с политикой, которая сейчас проводится правительством в финансовой, бюджетной и банковской сферах.

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В 2016 году бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский был назначен внештатным советником президента Петра Порошенко.

С октября 2014 по декабрь 2015 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов Украины. Кроме того, с января 2008 по март 2010 года занимал аналогичную должность при главе Минфина Викторе Пинзенике, а после его отставки в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.