Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.03.19 17:55

Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев

За пять лет президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на нужды армии.

Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев

Об этом напомнил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Увольняя Гладковского, Порошенко признает достоверность расследования "Наші гроші" и работает на упреждение, - Бутусов

"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность приблизительно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Медведев подчеркнул, что на пожертвованные Порошенко средства была восстановлена система противовоздушной обороны Киева, переданы на вооружение Десантно-штурмовых войск снайперские винтовки.

"В 2017 году куплено почти сто снайперских винтовок для бойцов Сил специальных операций", - отметил Медведев.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100