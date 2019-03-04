Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию, – спикер штаба Медведев

Об этом напомнил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность приблизительно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Медведев подчеркнул, что на пожертвованные Порошенко средства была восстановлена система противовоздушной обороны Киева, переданы на вооружение Десантно-штурмовых войск снайперские винтовки.

"В 2017 году куплено почти сто снайперских винтовок для бойцов Сил специальных операций", - отметил Медведев.