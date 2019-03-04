Украинцы заняли третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинские спортсмены завоевали две золотые медали, три серебренные и одну бронзовую.
Награды высшей пробы принесли юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова. Серебро в активе мужской команды, в составе которой были Юрий Гавелко, Владислав Лисняк и Виктор Рубан.
Также серебро завоевали юниорки в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало. Бронзу взяла женская команда, за которую принимали участие Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченникова.