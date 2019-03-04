Прослушка Зеленского: техника принадлежит СБУ, слушать собирались другого человека, - theБабель

Об этом изданию theБабель сообщили источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

"Оборудование установлено не для прослушивания офиса Зеленского. Оборудование было установлено по решению суда по другому делу", – заявил собеседник, имя которого theБабель не называет.

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Он добавил, что СБУ вела спецоперацию по расследованию государственной измены, однако не назвал фигурантов уголовного дела.

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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