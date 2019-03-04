Сообщения о "Скрипальских чтениях" в МГУ - фейк, - декан факультета политологии Шутов

Об этом заявил "Интерфаксу" декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Андрей Шутов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Информация о так называемых "Скрипальских чтениях" - круглом столе, посвященном информационным войнам, - не соответствует действительности, это фейк", - заявил Шутов в понедельник.

Он добавил, что у факультета политологии существует календарный план научной работы и проведения различных мероприятий. Этот план утверждается ученым советом факультета.

"В плане на 2019 год научной дискуссии по данной теме нет", - подчеркнул Шутов.

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По информации издания, 4 марта утром в пресс-службе факультета политологии МГУ заявили, что Петрова и Боширова на мероприятие не звали, при этом подтвердив, что "Скрипальские чтения" состоятся. В официальных аккаунтах факультета был размещен анонс этого мероприятия, однако к вечеру понедельника он исчез.

Напомним, радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что в МГУ пройдет научная конференция под названием "Скрипальские чтения", приуроченная к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. На радио процитировали слова профессора МГУ, члена Научного совета при Совете безопасности РФ Андрея Манойло, по словам которого на конференцию позвали Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

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