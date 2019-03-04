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04.03.19 18:38

Один украинский воин погиб. С начала суток враг шесть раз нарушил перемирие, применив танки, артиллерийские системы и минометы, - штаб ООС

В течение текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил с применением танков, артиллерийских систем и минометов. В общем вооружение, запрещенное минскими договоренностям, оккупанты применили 8 раз, потратив 99 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. При этом огонь из танков с начала года враг применил впервые.

Один украинский воин погиб. С начала суток враг шесть раз нарушил перемирие, применив танки, артиллерийские системы и минометы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили пять обстрелов позиций наших войск: из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединкое; дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное;
из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм наших защитников в районе поселка городского типа Зайцево.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников".

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