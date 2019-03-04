Украинские публичные деятели легализуют доходы за счет перепродажи государственных ценных бумаг, - НБУ

Национальный банк рекомендовал украинским банкам уделять больше внимания операциям по торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), так как операции по их продаже могут быть прикрытием для легализации доходов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт финансового регулятора.

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В сообщении отмечается, что схема по отмыванию действует следующим образом: брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, и продает их другому брокеру, который также действует за счет и по заказу физического лица, дешевле (но в пределах рыночных цен); затем этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, "действующий от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица", в дальнейшем он снова перепродает пакет физлицу по более низкой цене, которое перепродает банку "по более привлекательной цене".

"В результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере", - констатируют в НБУ.

"Такая схема получения инвестиционной прибыли используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации при декларировании", - сообщают в Нацбанке.

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НБУ также выпустил рекомендации банкам, в которых предостерег, что в случае выявления подобных операций по легализации "грязных" денег на банк могут наложить штраф и призвали банки от подобных операций отказаться.