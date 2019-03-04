Старшеклассник в Чернигове распылил в школе баллончик с газом: школу эвакуировали, семеро детей оказались в больнице

В полицию поступило сообщение, что в школе №30 ощущается резкий запах газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП в Черниговской области.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, работники ювенальной превенции.

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Полицейские выяснили, что один из школьников в туалете хвастался одноклассникам баллончиком, купленным для самозащиты. Тогда и произошло распыление химического вещества.

Ученики, которые заходили в туалет, почувствовали себя плохо. Правоохранители эвакуировали из школы 745 детей и 50 учителей. Девять из них пожаловались на плохое самочувствие, семерых доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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"Полицейские ювенальной превенции в присутствии педагогов провели со всеми участниками события профилактическую беседу и разъяснили им нормы действующего законодательства Украины", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".