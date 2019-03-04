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04.03.19 19:51

Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО

4 марта в подъезде многоэтажного дома в Черкассах обнаружили тело убитого мужчины.

 Об этом Цензор.НЕТ проинформировали в Главном управлении Нацполиции Черкасской области.

"Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. На месте работает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По данным местного издания "Про все", погибший – 39-летний бизнесмен Владимир Сотников. Его тело обнаружили в микрорайоне Мытница на шестом этаже рядом с квартирой, где он жил.

В Черкасской области ввели план "Сирена" для поисков злоумышленников, причастных к преступлению.

Latifundist сообщает, что Сотников является основателем и директором сельхозпредприятий в Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

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Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция 01
Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция 02
Аграрного бизнесмена застрелили в Черкассах, - Нацполиция 03

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