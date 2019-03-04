"Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Самопомочи".

"Я сделал свой шаг и думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем. Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", – цитирует Садового пресс-служба политсилы.

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Несмотря на отзыв своей кандидатуры, политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" – проголосовать.

"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить паски? Так чтобы все пришли и проголосовали – это очень важно. Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно", – цитирует пресс-служба Садового.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.