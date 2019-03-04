Постановление Кабмина, обжалованное Тимошенко, утратило силу в 2018 году, - Рябчук

Однако, как написал в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, документ утратил силу в прошлом году, передает Цензор.НЕТ.

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"Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжаловано постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 №315, утратившее силу, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года номер 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал Рябчук.

Однако, добавил пресс-секретарь главы правительства, Кабмин будет подавать апелляцию и обжаловать решение в установленном порядке.

Напомним, Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск народного депутата Юлии Тимошенко и признал противоправным постановление правительства относительно цены на природный газ. Было отмечено, что суд принял соответствующее решение в связи с нарушением правительством порядка принятия оспариваемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, а также обнародования проекта постановления.

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