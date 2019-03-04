Украинского воина Руслана Дейнеко, погибшего в августе 2014 года, перезахоронят на Харьковщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Руслан Юрьевич Дейнеко - 12.07.1994 года рождения, уроженец города Чугуев, солдат, член экипажа самоходной артиллерийской установки 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб ориентировочно 27 августа 2014 года.

Ротно-тактическая группа бригады двигалась в район города Старобешево с целью деблокирования украинских подразделений в Иловайске. В 5 км к востоку от города Комсомольское (сейчас - Кальмиусское) Донецкой области колонна попала под массированный обстрел российских войск из РСЗО "Град", минометов и танков. Во время обстрела и в бою с противником бригада понесла потери, также было потеряно много техники. Количество погибших официально не подтверждено.

По состоянию на 2 сентября не вышли на связь 9 военных. Бойцы считались пропавшими без вести. Российские вооруженные формирования закопали погибших украинских военных вблизи поля боя. 16 сентября поисковиками Союза "Народная память" была проведена эксгумация 8 тел погибших военных в братской могиле близ села Новозарьевка, Старобешевского района.

Руслан Дейнеко был похоронен, как временно неустановленный защитник Украины, на Кушугумскому кладбище в Запорожье. После ряда экспертиз ДНК его удалось окончательно идентифицировать, тело Героя было передано родителям.

Сначала с Русланом Дейнекой 6 марта торжественно попрощаются в селе Клугино-Башкировка Харьковской области, на плацу 92-й отдельной механизированной бригады, в которой он служил с 2013 года, после чего состоится погребение в Чугуеве.

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