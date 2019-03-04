75 мостов столицы находятся в аварийном состоянии, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал мэр города Киева Владимир Кличко.

"Дал (указание) провести проверку. 75 мостов в передаварийном состоянии, уставшие. Три очень уставших. И, к сожалению, у этих очень уставших мостов и моста Патона, ни разу капитального ремонта не было, после того, как сдали в эксплуатацию. Ему сейчас разрабатывают техническую документацию для того, чтобы ремонтировать. Нам до сих пор не отдали в эксплуатацию и не находится на балансе Дарницкий мост. Подольско-Воскресенский мост, который мы строим сейчас. Это мост, который будет соединять правый и левый берег в направлении Троещины. Также в этом году мы снимаем эти ржавые конструкции и сейчас на вантах он будет висеть и очень красиво выглядеть. Работы идут ", - рассказал Кличко.

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