Трамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против Украины

Соответствующее уведомление президента Дональда Трампа размещено в федеральном регистре (официальный журнал американского правительства), сообщает Цензор.НЕТ. Документ вступит в силу после официальной публикации.

Речь идет о санкциях против российских граждан, введенных США в марте 2014 г. после оккупации Россией Крыма. С того момента они неоднократно продлевались. Ограничительные меры предусматривают полную блокировку активов лиц из черного списка на территории США и запрет на въезд на американскую территорию.

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Кроме того, в черный список включены российские оборонные предприятия.

В документе отмечается, что действия России, в том числе аннексия Крыма и применение силы на украинской территории угрожают миру и стабильности в Украине и подрывают ее суверенитет и территориальную целостность. Американские власти подчеркивают, что политика России в отношении Украины представляет угрозу и национальной безопасности США.

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