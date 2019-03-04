Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info

Как говорится в расследовании Bihus.info, хотя ремонтировали АНы на "410-м заводе", запчасти закупал "Укрспецэкспорт" (УСЭ), который тогда возглавлял нынешний руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ.

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В августе 2016 года УСЭ заключает соглашение на поставку запчастей с украинской фирмой ООО "АН Сервис" за 14,38 млн гривен.

В Украину из ОАЭ привозят шесть высотомеров российского производства (по две штуки РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50). По данным таможни, в январе 2017 года. Тогда "АН Сервис" заявил на границе стоимость 11,85 млн грн. При этом фирма-отправитель ("Double Power FZE") приобрела их у другой из тех же ОАЭ, которая, в свою очередь, покупала их уже непосредственно у российской "прокладки". По информации международной таможенной базы данных Import Genius, реальное назначение груза шифровалось, начиная с Москвы и до непосредственно растаможивания в Киеве.

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По данным расследователей, "Укрспецэкспорт" переплатил за высотомеры в семь раз. На самом деле детали, прилетевшие в Киев якобы за 12 млн гривен, вылетали из Эмиратов в пять раз дешевле: цена груза указана в 90 тыс. долларов (меньше 2,5 млн гривен в то время). При этом в международной таможенной базе Импорт Джиниус указано: из Москвы груз вылетал с ценой даже меньше 90 тыс. долларов.

При этом, отмечают расследователи, директор "Укроборонпрома" Павел Букин прекрасно знал, что высотомеры не стоили столько, сколько УСЭ за них платит.

Договор с "АН Сервис" возглавляемый Букин УСЕ заключил 26 августа 2016 года. Менее, чем за неделю, УСЭ перечислил фирме аванс, причем необычно большой - до 80% от суммы контракта. Согласно финансовой отчетности фирмы - уже 31 августа 2016 года она начала получать транши, всего за неделю - на нее сбросили 11 501 799,99 гривен. После доставки высотомеров, то есть после полного выполнения контракта, фирме перечислили остаток - 2875450 гривен.

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Судя по переписке участников схемы, демонстрируют журналисты, большую часть этих денег - аванс в 80% - обналичили и разделили еще до того, как привезли товар.





Судя по этим подсчетам, государственный концерн заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого 85 тыс. долларов.

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Если добавить реальные транспортные расходы - высотомеры можно было привезти в Украину по 120 тыс. То есть по-честному - пятикратная переплата по all-inclusive по покупке и доставке.

При этом из 460 тыс. долларов переплаты группировка потратила 160 тыс. на организацию аферы: обнал, транзитные фирмы, растаможка по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

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Тогда президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил с должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.