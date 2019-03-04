Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас чиновникам нет смысла врать в декларациях.

"Раньше у чиновников был выбор: или скрыть что-то и избежать неудобных вопросов, где взял, и тогда был риск, что если обнаружат, что скрыл, то ложь в декларациях – это менее тяжелая статья. Или задекларировать и избежать ответственности за ложь в декларациях, но объяснить, где взял. Сейчас этой проблемы у чиновников нет. Сейчас можно вписывать в декларацию все, смысла врать нет, потому что объяснять, где взял, сейчас не нужно, даже если колоссальная разница между доходами из законных источников и тем, что чиновник декларирует самом деле", – пояснил Сытник.

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Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

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