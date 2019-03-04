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04.03.19 23:22

Новый пешеходный мост откроется в центре Киева ко дню города в мае, - Кличко

В Киеве ко Дню города, который столица традиционно празднует конце мая, планируют открыть пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.

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Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в эфире "Прямого" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"В этом году мы представляем обновленные Пейзажной аллее и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому Пешеходного моста, который мы планируем открыть на День Киева", - сказал Кличко.

Он напомнил, что идее возвести такой мост уже более 100 лет.

Пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста будет 210 метров, пол смотровых площадок сделают из стекла. Обустроят и велодорожка.

"Это будет современный мост, который сделает наш город еще более привлекательным для туристов", - добавил мэр Киева.

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