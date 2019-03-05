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05.03.19 00:11

Украинские девушки-ветераны расскажут о своей поездке в НАТО, где они свидетельствовали о российской агрессии на Донбассе

Украинские девушки-ветераны совершили визит в штаб-квартиру НАТО, где они рассказали о российской агрессии на Донбассе.

ес,нато,евросоюз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке волонтер Оксана Иванцив. 

Она отметила: "Наши невероятные девушки-ветераны совсем недавно вернулись из НАТО, где на международном уровне рассказывали о российской агрессии. Еще раз, там где до сих пор имел доступ лишь очень ограниченный круг генералов, мир наконец услышал о российско-украинской войне от очевидцев.

Но как всегда, наши медиа замечают только то, что связано с выборами и нашей грязной внутренней политикой.

Но история творится совсем рядом. Приходите завтра (5 марта, - ред)  в 14.30 в Veteran Hub услышать о важной для Украины миссии от ветеранов Mission Complete: ветераны АТО в НАТО".

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