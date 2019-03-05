Гордон: Фарион заявила, что хочет меня убить из-за Бандеры. Я обратился в правоохранительные органы

Как передает Цензор.НЕТ, Гордон записал видеообращение, в котором рассказал о призывах к его убийству со стороны участницы партии "Свобода" Ирины Фарион и заместителя председателя Кировоградского областного совета Игоря Степуры.

Поводом для этого, по словам журналиста, стало его интервью изданию Politeka, в котором Гордон заявил, что не любит Бандеру, ибо он "предтеча многих межнациональных проблем в Украине".

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Гордон привел заявления Фарион и Степуры в соцсетях, в которых они говорят, что журналист должен умереть за такие высказывания.

Журналист отметил, что обратится с официальными письмами к генпрокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я требую от руководителей силовых структур немедленной реакции на призывы убить меня со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры", - сказал он.

Также Гордон призвал президента Петра Порошенко публично отреагировать на эту ситуацию. Реакции журналист ожидает и от кандидата в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский, а именно снятие с выборов или исключения Фарион из партии.

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