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05.03.19 02:01

Суд впервые наказал школьника за буллинг в отношении учителя

В Хмельницкой области суд принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг.

буллинг

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Булер оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - рассказали в полиции.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

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