Враг за сутки выпустил по позициям ВСУ более 100 снарядов и мин, погиб один украинский воин, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны пять раз:

- из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское;

- дважды, из минометов 120-мм калибра - вблизи села Водяное;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино;

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле поселка Пески.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял наших защитников:

- из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Новотошковское;

- из минометов калибра 82 мм - возле села Крымское;

- из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станице Луганской.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб", - сказано в сообщении.

Отмечается, что личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным разведки, 4 марта четверо оккупантов были уничтожены и один ранен.

По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское: "Потерь среди наших защитников нет".

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.