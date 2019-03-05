Враг за сутки выпустил по позициям ВСУ более 100 снарядов и мин, погиб один украинский воин, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны пять раз:
- из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское;
- дважды, из минометов 120-мм калибра - вблизи села Водяное;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино;
- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле поселка Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял наших защитников:
- из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Новотошковское;
- из минометов калибра 82 мм - возле села Крымское;
- из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станице Луганской.
"Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб", - сказано в сообщении.
Отмечается, что личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.
По данным разведки, 4 марта четверо оккупантов были уничтожены и один ранен.
По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
Также сообщается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское: "Потерь среди наших защитников нет".
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.